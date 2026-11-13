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    Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2026
    • 16:45
    Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%

    В розничной торговой сети Азербайджана в январе-октябре этого года потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей на сумму 1 млрд 560,4 млн манатов, что на 21,2% больше по сравнению с первыми 10 месяцами 2025 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    За прошедшие 10 месяцев 2,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, было направлено на приобретение фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей.

    Напомним, что в январе-октябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 57 млрд 523,4 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 31 млрд 058,6 млн манатов, непродовольственных товаров - на сумму 26 млрд 464,8 млн манатов. По сравнению с январем-октябрем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,5%, по непродовольственным товарам - на 6,6%.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Фармацевтика
    Azərbaycan əhalisi əczaçılıq xərclərini bir ildə 21 %-dən çox artırıb
    Azerbaijanis' pharmaceutical spending rises over 21%
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