Расходы населения Азербайджана на фармацевтику за год выросли более чем на 21%

В розничной торговой сети Азербайджана в январе-октябре этого года потребителям было продано фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей на сумму 1 млрд 560,4 млн манатов, что на 21,2% больше по сравнению с первыми 10 месяцами 2025 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

За прошедшие 10 месяцев 2,7% средств, потраченных покупателями на товары конечного потребления, было направлено на приобретение фармацевтической продукции и медицинских принадлежностей.

Напомним, что в январе-октябре этого года в розничной торговой сети Азербайджана потребителям было продано товаров на сумму 57 млрд 523,4 млн манатов, в том числе продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 31 млрд 058,6 млн манатов, непродовольственных товаров - на сумму 26 млрд 464,8 млн манатов. По сравнению с январем-октябрем 2025 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 3,8%, в том числе по продовольственным товарам, напиткам и табачным изделиям - на 1,5%, по непродовольственным товарам - на 6,6%.