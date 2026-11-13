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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 мес. вырос почти на 4%

    Финансы
    • 13 ноября, 2026
    • 16:20
    Розничный товарооборот в Азербайджане за 10 мес. вырос почти на 4%

    В розничной торговой сети Азербайджана в январе-октябре этого года потребителям продано товаров на 57 млрд 523 млн манатов, что на 3,8% выше аналогичного периода прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В отчетном периоде в розничной сети продано продовольственных товаров, напитков и табачных изделий на сумму 31 млрд 58,6 млн манатов (+1,5%), непродовольственных товаров - на 26 млрд 464,8 млн манатов (на 6,6%).

    Розничная торговля Национальный комитет по статистике
    Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
    44 filmi
    44 filmi

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