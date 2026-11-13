Azərbaycanın pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb
- 13 noyabr, 2026
- 16:05
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 57 milyard 523,4 milyon manatlıq, o cümlədən 31 milyard 58,6 milyon manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 26 milyard 464,8 milyon manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövriyyəsi real ifadədə 3,8 %, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları üzrə 1,5 %, qeyri-ərzaq malları üzrə 6,6 % artıb.
|Məhsul qruplarının adları
|2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları, milyon manat
|2026-cı ilin yanvar-oktyabr ayları 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən
|Pərakəndə ticarət dövriyyəsi
|57 523,4
|+3,8%
|o cümlədən:
ərzaq məhsulları
|28 677,3
|+1,5%
|içkilər və tütün məmulatları
|2 381,3
|+1,4%
|toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabılar
|8 054,0
|+4,2%
|elektrik malları və mebellər
|2 871,2
|+8,7%
|kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsulları
|970,1
|+32,6%
|əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatlar
|1 560,4
|+21,2%
|avtomobil yanacağı
|3 462,5
|+3,8%
|digər qeyri-ərzaq malları
|9 546,6
|+5,0%
10 ayda alcıların pərakəndə ticarət şəbəkəsində aldıqları mallara xərclədiyi vəsaitin 49,9 %-i ərzaq məhsullarının, 4,1 %-i içkilər və tütün məmulatlarının, 14 %-i toxuculuq məhsulları, geyim və ayaqqabıların, 6 5-i avtomobil yanacağının, 5 %-i elektrik malları və mebellərin, 2,7 %-i əczaçılıq məhsulları və tibbi ləvazimatların, 1,7 %-i kompüterlər, telekommunikasiya avadanlıqları və çap məhsullarının, 16,6 %-i isə digər qeyri-ərzaq mallarının alınmasına sərf olunub.
Hesabat dövründə pərakəndə ticarət şəbəkəsində əhalinin bir nəfəri orta hesabla ayda 559,9 manatlıq, o cümlədən 302,3 manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları, 257,6 manatlıq qeyri-ərzaq malları alıb.