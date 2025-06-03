Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

16:24 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с гендиректором Отделения ООН в Найроби Зайнаб Хава Бангурой.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с гендиректором Отделения ООН в Найроби Зайнаб Хава Бангурой.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, на встрече отмечено значение африканского континента во внешней политике Азербайджана и важная роль сотрудничества с ООН, особенно через ее представительство в Найроби.

Министр также предоставил информацию о постконфликтной региональной ситуации, а также об инициативах Азербайджана по восстановлению, разминированию и установлению мира в регионе.