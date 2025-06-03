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Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе 16:24 Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с гендиректором Отделения ООН в Найроби Зайнаб Хава Бангурой.
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 16:39
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кению встретился с гендиректором Отделения ООН в Найроби Зайнаб Хава Бангурой.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана, на встрече отмечено значение африканского континента во внешней политике Азербайджана и важная роль сотрудничества с ООН, особенно через ее представительство в Найроби.

Министр также предоставил информацию о постконфликтной региональной ситуации, а также об инициативах Азербайджана по восстановлению, разминированию и установлению мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Nayrobidə BMT rəsmisi ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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