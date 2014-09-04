Министр культуры и туризма примет граждан в Габале

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ / Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфаз Гараев 10 сентября в 11:00 в культурном центре Габалы (ул. 28 мая, д. 40) проведет встречу с жителями Габалы, Агсу, Исмаиллы, Гобустана, Огуза и Шамахы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство культуры и туризма, граждане могут записаться на прием по электронному адресу mct@mct.gov.az, на сайте mct.gov.az или позвонив по телефону горячей линии министерства.