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Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники

Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники В Баку, Сумгайыте и Абшероне выплачены пенсии за июль 
Здоровье
11 июля 2025 г. 17:21
Ряд больниц в Баку, Сумгайыте и Абшероне получат статус ментор-клиники

В рамках проектов "Ментор-клиника" и "Глобальная хирургия 2030" несколько образцовых медицинских учреждений, подведомственных TƏBİB, в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе получат статус ментор-клиники.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров на расширенном совещании, посвященном деятельности учреждения.

По его словам, новые ментор-клиники будут оказывать методическую и профессиональную поддержку региональным больницам. Проект планируется запустить в пилотном режиме сроком на один год.

"Мы видим, что квалифицированные медицинские услуги в стране распределены неравномерно", - отметил Насиров.

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Версия на азербайджанском языке Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə bir neçə nümunəvi xəstəxanaya mentor klinika statusu veriləcək

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