Азербайджан оказал Украине помощь на 42 млн долларов США

Азербайджан оказал Украине помощь на сумму 42 млн долларов США.

Азербайджан оказал Украине помощь на сумму 42 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в Конференции по восстановлению Украины.

В своем выступлении заместитель министра отметил, что серьезные гуманитарные последствия продолжающегося кризиса вызывают глубокое сожаление.

"Азербайджан является одной из первых стран, оказавших гуманитарную помощь Украине. Гумпомощь на сумму 42 миллиона долларов включает в себя медикаменты, продукты питания, электрооборудование и другие необходимые средства, а также помощь на восстановление", - сказал он.

Было отмечено, что количество детей, пострадавших в ходе конфликта в Украине и воспользовавшихся реализуемой Азербайджаном программой медицинской и социально-психологической реабилитации, увеличилось вдвое с прошлогодней Конференции по восстановлению, и в общей сложности 330 детей приняли участие в названной программе.