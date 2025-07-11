Объем транзитной транспортировки нефти по БТД в этом году сократился более чем на 13%.

15:29

В январе-июне текущего года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 18 млн 513 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,8% меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

За прошедший период 75,2% транспортировки осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). В январе-июне 2025 года по этому трубопроводу было транспортировано 13 млн 924,9 тысяч тонн нефти, что на 3,7% меньше, чем за аналогичные месяцы 2024 года.

За отчетный период 83,2% или 11 млн 587,3 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, составила нефть, добытая в Азербайджане, а 16,8% или 2 млн 337,6 тыс. тонн – нефть, импортированная из Туркменистана и Казахстана.

За этот период объем транспортировки азербайджанской нефти по трубопроводу БТД снизился на 1,6%, а объем импорта нефти из Туркменистана и Казахстана – на 13,2%.