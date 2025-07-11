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Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын

Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын
Карабах
11 июля 2025 г. 17:15
Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын

В ходе визита на освобожденные территории Азербайджана делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила выставочный центр Yurd в городе Лачын.

Как сообщает корреспондент Report, участники ознакомились с экспозицией, посвященной богатому культурному наследию Азербайджана.

Путешественникам были представлены образцы традиционного ковроткачества, произведения живописи, национальные элементы быта и истории региона, а также архивные фотографии, запечатлевшие Лачын до армянской оккупации.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlar Laçın şəhərindəki “Yurd” sərgi mərkəzini ziyarət ediblər

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