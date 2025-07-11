Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын

Международные путешественники посетили выставочный центр Yurd в городе Лачын

В ходе визита на освобожденные территории Азербайджана делегация международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) посетила выставочный центр Yurd в городе Лачын.

Как сообщает корреспондент Report, участники ознакомились с экспозицией, посвященной богатому культурному наследию Азербайджана.

Путешественникам были представлены образцы традиционного ковроткачества, произведения живописи, национальные элементы быта и истории региона, а также архивные фотографии, запечатлевшие Лачын до армянской оккупации.

ФОТО: Мухаммед Агаев