Азербайджан принимает участие в сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

16:24

Азербайджан принимает участие в 47-й сессии Комитета всемирного наследия специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам науки, образования и культуры - ЮНЕСКО в Париже.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, на сессии, которая продлится до 16 июля, Азербайджан представляет делегация Центра управления заповедниками Агентства.

На сессии были заслушаны и одобрены периодические отчеты о состоянии охраны двух объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО от Азербайджана - "Исторический центр города Шеки вместе с Ханским дворцом" и "Культурный ландшафт Хыналыга и Кочевого пути".

В рамках сессии состоялось параллельное мероприятие, посвященное кочевому наследию ("Transhumance"), организованное ИКОМОС - консультативным органом ЮНЕСКО по вопросам культурного наследия.

На мероприятии был представлен проект "Transhumance World Heritage Initiative", реализуемый при поддержке Государственного агентства по туризму. Проект, вдохновленный включением в 2023 году культурного ландшафта "Хыналыг и Кочевой путь" в Список всемирного наследия, направлен на сохранение и популяризацию кочевого наследия на международном уровне.

Встречи и мероприятия, проведенные делегацией в рамках сессии, ещё больше укрепили активное участие Азербайджана в международной сети по охране наследия и открыли новые перспективы для дальнейшего сотрудничества.