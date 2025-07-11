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SOCAR внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе e-tender

SOCAR внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе e-tender 16:54
Энергетика
11 июля 2025 г. 17:25
SOCAR внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе e-tender

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) внедрит рейтинговую систему для поставщиков на платформе "e-tender".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника департамента операционных закупок и снабжения SOCAR Эльчин Мусаев на панельной дискуссии на тему "Вызовы, тренды и возможности по секторам в процессе цифровой трансформации" в Баку.

"В ближайшем будущем на платформе будет внедрена рейтинговая система для оценки деятельности поставщиков. Эта система поможет поставщикам сравнивать свою деятельность с конкурентами, улучшать свои показатели. Кроме того, цифровая платформа предоставляет возможности для отслеживания данных, повышения прозрачности и предлагает продвинутые аналитические возможности", - сказал он.

По словам Э.Мусаева, в основе цифровой трансформации лежат качественные данные: "Когда поставщики уделяют внимание качеству предоставляемых ими данных, это дает им преимущества в плане более широких возможностей сотрудничества, повышения доходности и готовности к новой трансформации в отрасли".

Он напомнил, что SOCAR c февраля 2005 года применяет платформу "e-tender:

"В настоящее время на платформе зарегистрировано более 600 внутренних пользователей из различных структур SOCAR, а также около 3 тысяч поставщиков, как местных, так и зарубежных, представляющих различные сферы. Платформа охватывает все этапы закупок, начиная от первичного квалификационного отбора, запросов информации (RFI), тендерных запросов (RFP) и до управления деятельностью поставщиков".

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Версия на азербайджанском языке SOCAR "e-tender" platformasında təchizatçılar üçün reytinq sistemi tətbiq edəcək

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