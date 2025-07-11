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Делегация международных путешественников MTP побывала в Лачыне

Делегация международных путешественников MTP побывала в Лачыне Делегация международных путешественников MTP побывала в Лачыне
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 17:19
Делегация международных путешественников MTP побывала в Лачыне

Делегация Международного клуба путешественников MTP (Most Traveled People) в ходе визита на освобожденные территории Азербайджана побывала в Лачыне.

Как сообщает корреспондент Report, гости осмотрели город и побывали на площади флага.

Членам делегации рассказали о масштабных восстановительных работах, которые активно ведутся в Лачыне.

Гости также посетили творческий центр Gilabi Ceramics в городе Лачын, где ознакомились с процессом изготовления керамических изделий и с выставкой авторских работ. Путешественники проявили интерес к азербайджанскому прикладному искусству и высоко оценили работы представленные в центре.

ФОТО: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeynəlxalq səyyahlara Laçındakı genişmiqyaslı bərpa işləri barədə məlumat verilib

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