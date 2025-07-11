В рамках Габалинского музыкального фестиваля будут отмечены юбилеи Рауфа Атакишиева и Васифа Адыгезалова

В рамках XIV Габалинского международного музыкального фестиваля будут отмечены 100-летие народного артиста Рауфа Атакишиева и 90-летие композитора Васифа Адыгезалова специальными концертными программами.

В рамках XIV Габалинского международного музыкального фестиваля будут отмечены 100-летие народного артиста Рауфа Атакишиева и 90-летие композитора Васифа Адыгезалова специальными концертными программами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство культуры, на фестивале, который пройдет с 24 по 29 июля, выступят известные исполнители из Азербайджана, Латинской Америки, Литвы и Грузии.

В сообщении Министерства отмечается, что объявление 2025 года в Азербайджане "Годом Конституции и суверенитета", а также 140-летний юбилей основоположника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли еще больше повышают духовную и историческую значимость нынешнего фестиваля.