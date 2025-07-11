Польша пообещала адекватно ответить на закрытие генконсульства в Калининграде

Россия в качестве ответной меры закрывает консульство Польши в Калининграде.

Польша будет адекватно реагировать на действия России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, реагируя на решение МИД России закрыть генконсульство Польши в Калининграде.

"Это решение МИД РФ было хорошим расчетом, но не имело оснований. <...> МИД Польши будет адекватно реагировать на действия РФ", - сказал Вроньский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info.

Дипломат не стал уточнять, какие ответные действия предпримет Варшава. Он также призвал поляков не совершать туристические поездки в РФ.

Кроме того, Вроньский уточнил, что, согласно ноте МИД РФ, один польский дипломат должен будет покинуть Россию в связи с закрытием генконсульства в Калининграде.

16.16

Россия в качестве ответной меры закрывает консульство Польши в Калининграде.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в МИД РФ.

"Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша", — говорится в сообщении.

В ведомстве вручена нота о прекращении функционирования генконсульства Польши временному поверенному в делах страны.

В нем указано, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня 2025 года согласия на функционирование генконсульства РФ в Кракове российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генконсульства Польши в Калининграде.