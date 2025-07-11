Rheinmetall поставил Украине четвертый мобильный полевой госпиталь

Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке украинской стороне четвертого мобильного полевого госпиталя, а также об обучении военных ВСУ обращению с ним.

Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил о поставке украинской стороне четвертого мобильного полевого госпиталя, а также об обучении военных ВСУ обращению с ним.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В нем говорится о том, что система состоит из трех автопоездов с прицепами. Каждый оснащен двумя контейнерными модулями, которые вместе образуют функциональный медицинский мини-центр, включающий отделение оказания неотложной помощи, рентген и станцию интенсивной терапии. Госпиталь можно очень быстро переместить, развернуть и ввести в эксплуатацию.

Обучение ВСУ осуществляется в общине Меккенбойрен (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

В заявлении Rheinmetall говорится о том, что "получены заказы на новые поставки и курсы обучения", которые "будут реализованы до конца 2026 года".