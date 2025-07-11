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TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе

TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе.
Здоровье
11 июля 2025 г. 17:38
TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе

В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента организации специализированных медицинских услуг TƏBİB Назрин Мустафаева.

По ее словам, в настоящее время на территориях Агалы, Лачына и Ходжалы функционируют медицинские пункты, а в Шуше, Физули и Зангилане успешно ведется строительство модульных больниц:

"В этих регионах долгое время отсутствовала медицинская инфраструктура. Сейчас же, на фоне возвращения населения в эти территории, нашим главным приоритетом является обеспечение быстрых и качественных медицинских услуг. TƏBİB активно участвует в процессе создания медицинской инфраструктуры с нуля на освобожденных территориях".

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB: Gələcəkdə Qarabağın bəzi yerlərində yeni klinikaların yaradılması nəzərdə tutulur

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