TƏBİB: В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе

В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе.

В будущем планируется создание новых клиник в Карабахе.

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель департамента организации специализированных медицинских услуг TƏBİB Назрин Мустафаева.

По ее словам, в настоящее время на территориях Агалы, Лачына и Ходжалы функционируют медицинские пункты, а в Шуше, Физули и Зангилане успешно ведется строительство модульных больниц:

"В этих регионах долгое время отсутствовала медицинская инфраструктура. Сейчас же, на фоне возвращения населения в эти территории, нашим главным приоритетом является обеспечение быстрых и качественных медицинских услуг. TƏBİB активно участвует в процессе создания медицинской инфраструктуры с нуля на освобожденных территориях".