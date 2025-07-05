Президент Турции: Зангезурский коридор создаст новые возможности для всего региона

Зангезурский коридор создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона.

Зангезурский коридор создаст новые возможности не только для Азербайджана, но и для всего региона.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении журналистам на борту самолета при возвращении из Азербайджана.

Турецкий лидер отметил, что рассматривает Зангезурский коридор не только как часть геополитической, но и геоэкономической революции.

"Открытие Зангезурского коридора также поможет стратегическому развитию Среднего коридора. Турецкие товары будут быстрее достигать Центральной Азии и Китая через Каспийское море, а товары из Европы в Китай начнут проходить через Турцию".

Эрдоган также добавил, что хотя Армения изначально была против Зангезурского коридора, она демонстрирует более гибкий подход к участию в экономической интеграции: "Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, Турции, Ирана и других стран".

Президент Турции коснулся и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией: "На встречах, проведенных в конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси, была достигнута договоренность по окончательному тексту мирного соглашения, которое изменит атмосферу региона".