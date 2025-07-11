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SOCAR: Для цифровой трансформации необходимо адаптировать внутренние процессы

SOCAR: Для цифровой трансформации необходимо адаптировать внутренние процессы Для цифровой трансформации необходимо адаптировать внутренние процессы.
Энергетика
11 июля 2025 г. 17:50
SOCAR: Для цифровой трансформации необходимо адаптировать внутренние процессы

Для цифровой трансформации необходимо адаптировать внутренние процессы.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника департамента операционных закупок и поставок SOCAR Эльчин Мусаев на панельной дискуссии в Баку.

По его словам, для успешного внедрения цифровой трансформации процессы внутри компании должны быть выстроены таким образом, чтобы поддерживать цифровые продукты.

Мусаев добавил, что еще одним важным условием цифровой трансформации является постоянное обучение и развитие сотрудников, включая управленческий состав, в соответствии с темпами развития отрасли и технологий.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR: Rəqəmsal transformasiya üçün daxili proseslər uyğunlaşdırılmalıdır

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