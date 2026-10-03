В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

В Латвии явка избирателей на выборах в Сейм 15-го созыва оказалась самой низкой за всю историю страны.

Как передает Report со ссылкой на LSM, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии балтийского государства, собранные на 995 из 1059 избирательных участках.

Согласно информации, в парламентских выборах приняли участие не менее 790 000 человек, или 50,81% имеющих право голоса избирателей. Для сравнения, четыре года назад в выборах в Сейм 14-го созыва приняли участие 916 594 человека , или 59,43%.

Наибольшая явка зафиксирована в Видземе, где проголосовали не менее 230 000 человек.

Согласно экзитполам, партия премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса "Объединенный список" может получить 35,6% голосов. После окончательного подсчета голосов цифры могут измениться, но уже сейчас понятно, что правоконсервативная партия лидирует с большим отрывом. За ней следуют партия "Латвия прежде всего" с 11,3% и партия "Прогрессивные" с 11,1%.

11:45

В Латвии началось голосование на парламентских выборах.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Euronews.

Предварительные результаты выборов ожидаются в субботу вечером, а окончательные официальные результаты должны быть обнародованы в воскресенье.

Согласно прогнозам, наибольшее количество голосов может получить блок "Объединенный список" премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

На втором месте с результатом 9,4% находится группа "Суверенная власть и Альянс молодых латвийцев". Далее следует партия "Латвия первая" с результатом 9,2%.