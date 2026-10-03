Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

Посольство Азербайджана в Германии приняло участие в официальных праздничных мероприятиях в Бремене по случаю Дня германского единства.

Как сообщает Report, об этом посол Азербайджана в Германии Насими Агаев написал в соцсети X.

"Сегодня, в День германского единства, я очень рад принять участие здесь, в Бремене, в официальных праздничных мероприятиях Федеративной Республики и отметить этот особенный день вместе с нашими немецкими друзьями", - отметил дипломат, поблагодарив за приглашение и теплое гостеприимство.

Агаев подчеркнул, что 3 октября символизирует преодоление разделения.

"Именно мы, азербайджанцы, особенно хорошо понимаем значение территориального единства. После почти трех десятилетий оккупации азербайджанских территорий Азербайджан восстановил свою территориальную целостность. Для нас это также стало моментом воссоединения.

Поэтому мы особенно хорошо понимаем радость единства и его глубокое эмоциональное значение для Германии. Пусть единство и мир всегда объединяют нас и еще больше укрепляют дружбу между Азербайджаном и Германией. Сердечно поздравляю с Днем германского единства!" - написал посол.

Напомним, 3 октября Германия отмечает 36-ю годовщину объединения страны - День германского единства. Праздник отмечается в память об официальном воссоединении Западной и Восточной Германии в 1990 году.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по случаю праздника направил поздравительное письмо президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.