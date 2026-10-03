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    Президент: Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних межгосударственных связей с Германией

    Внешняя политика
    • 03 октября, 2026
    • 11:11
    Президент: Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних межгосударственных связей с Германией

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня германского единства.

    Азербайджан, будучи важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе, придает особое значение всестороннему развитию двусторонних межгосударственных связей и сотрудничества. Подписание в ходе моего визита в Германию в июле текущего года "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" заложило основу качественно нового этапа межгосударственных отношений – стратегического партнерства.

    Наш активный политический диалог вносит вклад в сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортной, коммуникационной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, играя в то же время большую роль в развитии взаимодействия на евразийском континенте и в нашем эффективном сотрудничестве в энергетическом секторе.

    Верю, что в интересах двух народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление азербайджано-германских дружественных отношений, углубление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского Союза.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, дружественному народу Германии – постоянного благополучия и процветания".

    Ильхам Алиев Франк-Вальтер Штайнмайер Азербайджано-германские отношения
    Azərbaycan lideri: Almaniyanın ən mühüm tərəfdaşı olaraq əlaqələrin hərtərəfli inkişafına önəm veririk
    Azerbaijani leader: As Germany's most important partner, Azerbaijan attaches special importance to comprehensive dev't of relations
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