Президент: Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних межгосударственных связей с Германией
- 03 октября, 2026
- 11:11
Будьте в курсе главных новостей!
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня германского единства.
Азербайджан, будучи важнейшим и надежным партнером Германии на Южном Кавказе, придает особое значение всестороннему развитию двусторонних межгосударственных связей и сотрудничества. Подписание в ходе моего визита в Германию в июле текущего года "Совместной декларации о стратегической повестке двустороннего партнерства между Азербайджанской Республикой и Федеративной Республикой Германия" заложило основу качественно нового этапа межгосударственных отношений – стратегического партнерства.
Наш активный политический диалог вносит вклад в сотрудничество между двумя странами в торгово-экономической, энергетической, транспортной, коммуникационной, инвестиционной, гуманитарной и других сферах, играя в то же время большую роль в развитии взаимодействия на евразийском континенте и в нашем эффективном сотрудничестве в энергетическом секторе.
Верю, что в интересах двух народов мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на дальнейшее укрепление азербайджано-германских дружественных отношений, углубление взаимодействия как в двустороннем формате, так и в рамках Европейского Союза.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, дружественному народу Германии – постоянного благополучия и процветания".