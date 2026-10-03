İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan lideri: Almaniyanın ən mühüm tərəfdaşı olaraq əlaqələrin hərtərəfli inkişafına önəm veririk

    Xarici siyasət
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:04
    Azərbaycan lideri: Almaniyanın ən mühüm tərəfdaşı olaraq əlaqələrin hərtərəfli inkişafına önəm veririk

    Prezident İlham Əliyev Almaniya Federativ Respublikasının Prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerə təbrik məktubu göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Ölkənizin milli bayramı – Alman Birliyi Günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda Almaniyanın ən mühüm və etibarlı tərəfdaşı olaraq ikitərəfli dövlətlərarası əlaqələrin və əməkdaşlığın hərtərəfli inkişaf etdirilməsinə xüsusi önəm verir. Cari ilin iyulunda Almaniyaya səfərim zamanı "Azərbaycan Respublikası və Almaniya Federativ Respublikası arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq üçün strateji gündəliyə dair Birgə Bəyannamə"nin imzalanması dövlətlərarası əlaqələrimizin keyfiyyətcə yeni mərhələsinin – strateji tərəfdaşlığının əsasını qoydu.

    Fəal siyasi dialoqumuz ölkələrimiz arasında iqtisadi-ticari, enerji, nəqliyyat, bağlantılar, sərmayə, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığa töhfə verərək, eyni zamanda Avrasiya qitəsində də qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsində və enerji sektorunda səmərəli işbirliyimizdə böyük rol oynayır.

    İnanıram ki, xalqlarımızın mənafelərinə uyğun olaraq Azərbaycan-Almaniya dostluq əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, həm ikitərəfli, həm də Avropa İttifaqı çərçivəsində birgə fəaliyyətimizin dərinləşdirilməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, məsul fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Almaniya xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev Frank-Valter Ştaynmayer Avropa İttifaqı (Aİ) Cənubi Qafqaz
    Президент: Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних межгосударственных связей с Германией
    Azerbaijani leader: As Germany's most important partner, Azerbaijan attaches special importance to comprehensive dev't of relations
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    00:43

    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlib

    Futbol
    00:19

    Pentaqon Ayətrafı sistemlərdən hərbi məqsədlərlə istifadə imkanını öyrənir

    Digər ölkələr
    00:01

    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 6 il ötür

    Daxili siyasət
    00:00

    Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 6 il ötür

    Daxili siyasət
    23:52

    Bessent ABŞ və Çinin süni intellektə dair razılaşmalarını mümkün sayır

    Digər ölkələr
    23:47

    Pezeşkian: İran yeni iqtisadi plan hazırlayıb

    Region
    23:28

    İngiltərə yığması Xorvatiyaya tarixində ən böyük məğlubiyyəti yaşadıb

    Futbol
    23:15
    Video

    Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Alman Birliyi Günü ilə bağlı tədbirlərə qatılıb

    Xarici siyasət
    22:57

    Kobaxidze: Gürcüstan Aİ qarşısında öhdəliklərinin 90 faizini yerinə yetirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti