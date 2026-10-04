NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

NASA и SpaceX перенесли на 7 октября отстыковку корабля Crew Dragon миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС).

Как передает Report со ссылкой на NASA, решение принято после оценки погодных условий в предполагаемом районе приводнения у побережья Калифорнии.

Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована не ранее 09:05 по бакинскому времени 7 октября.

Ранее ожидалось, что корабль отстыкуется от станции 5 октября.