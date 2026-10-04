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    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 00:23
    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    NASA и SpaceX перенесли на 7 октября отстыковку корабля Crew Dragon миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС).

    Как передает Report со ссылкой на NASA, решение принято после оценки погодных условий в предполагаемом районе приводнения у побережья Калифорнии.

    Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована не ранее 09:05 по бакинскому времени 7 октября.

    Ранее ожидалось, что корабль отстыкуется от станции 5 октября.

    Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) SpaceX Crew Dragon
    NASA "Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb
    NASA delays Crew Dragon undocking from ISS until Oct. 7
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