NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 00:23
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
NASA и SpaceX перенесли на 7 октября отстыковку корабля Crew Dragon миссии Crew-12 от Международной космической станции (МКС).
Как передает Report со ссылкой на NASA, решение принято после оценки погодных условий в предполагаемом районе приводнения у побережья Калифорнии.
Отстыковка Crew Dragon от МКС запланирована не ранее 09:05 по бакинскому времени 7 октября.
Ранее ожидалось, что корабль отстыкуется от станции 5 октября.
NASA "Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb
NASA delays Crew Dragon undocking from ISS until Oct. 7
Последние новости
16:11
В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаДругие страны
15:56
Фото
Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
15:47
Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с СШАВ регионе
15:35
В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогахЭкология
15:33
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябреЭнергетика
15:23
Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадионаФутбол
15:16
В Бразилии стартовали президентские выборыДругие страны
15:09
Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
14:55