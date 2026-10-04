NASA "Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2026
- 04:22
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NASA və "SpaceX" "Crew-12" missiyasının "Crew Dragon" kosmik gəmisinin Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan (BKS) ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb.
"Report"un NASA-ya istinadən məlumatına görə, qərar Kaliforniya sahilində suya enmə ehtimalı olan ərazidə hava şəraitinin qiymətləndirilməsindən sonra verilib.
"Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılması 7 oktyabrda Bakı vaxtı ilə saat 9:05-dən tez olmayaraq planlaşdırılır.
Kosmik gəminin daha əvvəl 5 oktyabrda stansiyadan ayrılması gözlənilirdi.
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