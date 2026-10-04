İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    NASA "Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 04:22
    NASA Crew Dragon kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb

    NASA və "SpaceX" "Crew-12" missiyasının "Crew Dragon" kosmik gəmisinin Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan (BKS) ayrılmasını 7 oktyabra təxirə salıb.

    "Report"un NASA-ya istinadən məlumatına görə, qərar Kaliforniya sahilində suya enmə ehtimalı olan ərazidə hava şəraitinin qiymətləndirilməsindən sonra verilib.

    "Crew Dragon" kosmik gəmisinin BKS-dən ayrılması 7 oktyabrda Bakı vaxtı ilə saat 9:05-dən tez olmayaraq planlaşdırılır.

    Kosmik gəminin daha əvvəl 5 oktyabrda stansiyadan ayrılması gözlənilirdi.

    Kosmik gəmi ABŞ-nin Aeronavtika və Kosmik Fəzanın Tədqiqi üzrə Milli İdarəsi (NASA)
    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:39

    Nyu-York sakini yeddi il bədənindəki cərrahi iynə ilə yaşayıb

    Digər ölkələr
    08:26

    Kaliforniyada iri miqyaslı yanğına görə sakinlərin təxliyəsi başlayıb

    Digər ölkələr
    08:07

    İndoneziya sahillərində 5,9 maqnitudada zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    07:41

    Delsi Rodriqez Qayananı mübahisəli Essekibo ərazisi ilə bağlı danışıqlara çağırıb

    Digər ölkələr
    07:13

    Tramp: Nüvə güclərinin liderləri ilə yaxşı münasibətlər vacibdir

    Digər ölkələr
    06:48

    Ağ Ev ABŞ-nin süni intellektin inkişafına yanaşmasını dörd ayda müəyyən edəcək

    Digər ölkələr
    06:20

    İspaniyanın futbol üzrə yığması rekord sayda məğlubiyyətsizlik seriyasını uzadıb

    Futbol
    05:36

    ABŞ-nin dəniz piyadası Yaponiyada qətldə şübhəli bilinərək saxlanılıb

    Digər ölkələr
    05:07

    OPEC+ dünya neft bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti