Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран
В регионе
- 03 октября, 2026
- 22:51
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Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Тегеран.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"Визит Арарата Мирзояна в Тегеран осуществляется в рамках регулярных консультаций между Ираном и Арменией с целью расширения двусторонних отношений, а также укрепления регионального мира и безопасности", - сообщил он.
Отмечается, что глава МИД Армении в ходе данного визита проведет переговоры с официальными лицами Ирана о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе.
Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək
Ararat Mirzoyan to visit Tehran for talks with Iranian officials
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