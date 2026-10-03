Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Тегеран.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Визит Арарата Мирзояна в Тегеран осуществляется в рамках регулярных консультаций между Ираном и Арменией с целью расширения двусторонних отношений, а также укрепления регионального мира и безопасности", - сообщил он.

Отмечается, что глава МИД Армении в ходе данного визита проведет переговоры с официальными лицами Ирана о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе.