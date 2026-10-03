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    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 22:51
    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Тегеран.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    "Визит Арарата Мирзояна в Тегеран осуществляется в рамках регулярных консультаций между Ираном и Арменией с целью расширения двусторонних отношений, а также укрепления регионального мира и безопасности", - сообщил он.

    Отмечается, что глава МИД Армении в ходе данного визита проведет переговоры с официальными лицами Ирана о региональном сотрудничестве на Южном Кавказе.

    Арарат Мирзоян Исламская Республика Иран Армения
    Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək
    Ararat Mirzoyan to visit Tehran for talks with Iranian officials
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