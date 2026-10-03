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    Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək

    Region
    • 03 oktyabr, 2026
    • 22:49
    Ermənistanın xarici işlər naziri sabah İrana səfər edəcək
    Ararat Mirzoyan

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan sabah İranın paytaxtı Tehrana səfər edəcək.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai açıqlayıb.

    "Ararat Mirzoyanın Tehrana səfəri ikitərəfli münasibətlərin genişləndirilməsi, həmçinin regional sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi məqsədilə İran-Ermənistan arasında davamlı məsləhətləşmələr çərçivəsində həyata keçirilir", - o bildirib.

    Qeyd olunub ki, Ermənistanın xarici işlər naziri İran rəsmiləri ilə görüşdə Cənubi Qafqazda regional əməkdaşlıq barədə danışıqlar aparacaq.

    Ararat Mirzoyan İsmayıl Bəqai Ermənistan-İran
    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран
    Ararat Mirzoyan to visit Tehran for talks with Iranian officials
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