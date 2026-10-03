Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

Грузия выполнила около 90 % обязательств, взятых в рамках Повестки дня ассоциации с Европейским союзом и Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в программе Open Air.

По его словам, на европейском направлении Грузия сосредоточена прежде всего на выполнении мер, предусмотренных Повесткой дня ассоциации и DCFTA.

Кобахидзе отметил, что два года назад уровень выполнения соответствующих обязательств составлял около 65 %, а сейчас достиг 90 %.

"Наша главная задача на направлении Европейского союза - выполнять шаги, предусмотренные Повесткой дня ассоциации и DCFTA. На сегодняшний день мы выполнили около 90 % соответствующих обязательств и продолжаем работать в этом направлении", - сказал премьер-министр.

По его словам, к концу 2028 года Грузия будет значительно лучше подготовлена к дальнейшему продвижению этого процесса, чем в предыдущие годы.

Кобахидзе отметил, что, хотя вопрос о начале переговоров с ЕС о членстве сейчас не стоит на повестке дня, правительство продолжает выполнять обязательства, вытекающие из Соглашения об ассоциации и DCFTA.

Премьер-министр подчеркнул, что к концу 2028 года Грузия достигнет более высокого уровня готовности, чем в конце 2024 года.