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    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    • 03 октября, 2026
    • 23:16
    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В Узбекистане Министерство дошкольного и школьного образования и Министерство высшего образования, науки и инноваций реорганизованы в единое Министерство образования и науки.

    Как передает Report со ссылкой на местные медиа, соответсвующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

    Согласно информации, основная цель этой реформы заключается в создании единой системы образования, воспитания и науки в стране. В функции нового ведомства войдут организация работы образовательных учреждений, установление требований к деятельности в данной области, аккредитация и лицензирование.

    Реформа предусматривает единую систему управления для разных уровней образования и обеспечение преемственности между ними. В документе также поставлена задача повысить качество и эффективность образования, а также усилить подотчетность системы перед обществом.

    Соответственно, министра высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипова и министра дошкольного и школьного образования Эзозхон Каримову освободили от занимаемых должностей.

    В сфере высшего образования Узбекистана предусмотрен ряд реформ, среди которых сокращение государственного вмешательства, расширение самостоятельности вузов и создание условий для развития негосударственного сектора.

    Шавкат Мирзиёев Узбекистан Министерство образования и науки
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