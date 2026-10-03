В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

В Узбекистане Министерство дошкольного и школьного образования и Министерство высшего образования, науки и инноваций реорганизованы в единое Министерство образования и науки.

Как передает Report со ссылкой на местные медиа, соответсвующий указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Согласно информации, основная цель этой реформы заключается в создании единой системы образования, воспитания и науки в стране. В функции нового ведомства войдут организация работы образовательных учреждений, установление требований к деятельности в данной области, аккредитация и лицензирование.

Реформа предусматривает единую систему управления для разных уровней образования и обеспечение преемственности между ними. В документе также поставлена задача повысить качество и эффективность образования, а также усилить подотчетность системы перед обществом.

Соответственно, министра высшего образования, науки и инноваций Конгратбай Шарипова и министра дошкольного и школьного образования Эзозхон Каримову освободили от занимаемых должностей.

В сфере высшего образования Узбекистана предусмотрен ряд реформ, среди которых сокращение государственного вмешательства, расширение самостоятельности вузов и создание условий для развития негосударственного сектора.