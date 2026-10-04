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    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 00:00
    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Шесть лет назад в этот день, 4 октября, город Джебраил был освобожден от армянской оккупации.

    Как напоминает Report, вместе с городом Джебраилом в тот же день были освобождены 9 сел - Кархулу, Шюкюрбейли, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Юхары Маралйан и Дяджял.

    На освобожденных от оккупации территориях был водружен азербайджанский флаг.

    С освобождением Джебраила от вражеской оккупации был частично восстановлен контроль над азербайджано-иранской границей.

    Джебраильский район был образован 8 августа 1930 года, 4 января 1963 года он был ликвидирован и присоединен к Физулинскому. Район был вновь образован 17 июня 1964 года.

    Джебраил расположен на юго-востоке гор Малого Кавказа, в отрогах Карабахского хребта. На юге район граничит с Ираном. Общая площадь составляет 1,049 тыс. кв. км, и большая ее часть приходится на гористую местность.

    23 августа 1993 года вооруженные силы Армении оккупировали Джебраильский район, в состав которого входили один город, четыре поселка и 97 сел. В течение всего периода оккупации вынужденные переселенцы из Джебраила проживали в палаточных лагерях, грузовых вагонах и общежитиях в 2 тысячах населенных пунктов 58 районов Азербайджана.

    5 января 1994 года во время проведения Горадизской операции село Джоджуг Марджанлы Джебраильского района было освобождено от оккупации.

    Через 6 дней после победы в Отечественной войне, 16 ноября 2020 года, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили освобожденный от оккупации Джебраильский район. Президент водрузил азербайджанский флаг в городе Джебраил и на Худаферинском мосту.

    Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, 4 октября ежегодно отмечается как День города Джебраила.

    Ильхам Алиев Джебраил
    Cəbrayıl şəhərinin azad olunmasından 6 il ötür
    Azerbaijan marks sixth anniversary of Jabrayil's liberation
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    MiniBoss

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