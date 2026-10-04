Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила Чехию
Футбол
- 04 октября, 2026
- 00:45
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Состоялись очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, в лигах A, B и C были сыграны восемь встреч.
В третьей группе Лиги A сборная Испании обыграла Чехию со счетом 3:1. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию - 7:0.
Лига наций УЕФА
Групповой этап
Лига A
Группа 3
20:00. Хорватия - Англия - 0:7
22:45. Испания - Чехия - 3:1
Лига B
Группа 1
22:45. Швейцария - Словения - 2:1
22:45. Северная Македония - Шотландия - 0:2
Лига C
Группа 1
17:00. Финляндия - Албания - 2:1
20:00. Беларусь - Сан-Марино - 4:0
Группа 4
20:00. Эстония - Люксембург - 1:0
20:00. Исландия - Болгария - 3:0.
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