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    Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила Чехию

    Футбол
    • 04 октября, 2026
    • 00:45
    Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила Чехию

    Состоялись очередные матчи третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, в лигах A, B и C были сыграны восемь встреч.

    В третьей группе Лиги A сборная Испании обыграла Чехию со счетом 3:1. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию - 7:0.

    Лига наций УЕФА

    Групповой этап

    Лига A

    Группа 3

    20:00. Хорватия - Англия - 0:7

    22:45. Испания - Чехия - 3:1

    Лига B

    Группа 1

    22:45. Швейцария - Словения - 2:1

    22:45. Северная Македония - Шотландия - 0:2

    Лига C

    Группа 1

    17:00. Финляндия - Албания - 2:1

    20:00. Беларусь - Сан-Марино - 4:0

    Группа 4

    20:00. Эстония - Люксембург - 1:0

    20:00. Исландия - Болгария - 3:0.

    Лига наций УЕФА Англия Хорватия Испания Чехия
    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlib
    UEFA Nations League: Spain wins at home, England cruises away
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