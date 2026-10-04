UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlib
Futbol
- 04 oktyabr, 2026
- 00:43
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III turun növbəti oyunları keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqasında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.
A Liqasının 3-cü qrupunda İspaniya millisi Çexiya seçməsini 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İngiltərə yığması isə səfərdə Xorvatiya millisini 7:0 hesabı ilə darmadağın edib.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
A Liqası
3-cü qrup
20:00. Xorvatiya - İngiltərə - 0:7
22:45. İspaniya - Çexiya - 3:1
B Liqası
1-ci qrup
22:45. İsveçrə - Sloveniya - 2:1
22:45. Şimali Makedoniya - Şotlandiya - 0:2
C Liqası
1-ci qrup
17:00. Finlandiya - Albaniya - 2:1
20:00. Belarus - San Marino - 4:0
4-cü qrup
20:00. Estoniya - Lüksemburq - 1:0
20:00. İslandiya - Bolqarıstan - 3:0.
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