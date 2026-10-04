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    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlib

    Futbol
    • 04 oktyabr, 2026
    • 00:43
    UEFA Millətlər Liqası: İspaniya ev, İngiltərə səfər oyununda qalib gəlib

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində III turun növbəti oyunları keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C Liqasında ümumilikdə 8 qarşılaşma baş tutub.

    A Liqasının 3-cü qrupunda İspaniya millisi Çexiya seçməsini 2:1 hesabı ilə qalib gəlib. İngiltərə yığması isə səfərdə Xorvatiya millisini 7:0 hesabı ilə darmadağın edib.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    A Liqası

    3-cü qrup

    20:00. Xorvatiya - İngiltərə - 0:7

    22:45. İspaniya - Çexiya - 3:1

    B Liqası

    1-ci qrup

    22:45. İsveçrə - Sloveniya - 2:1

    22:45. Şimali Makedoniya - Şotlandiya - 0:2

    C Liqası

    1-ci qrup

    17:00. Finlandiya - Albaniya - 2:1

    20:00. Belarus - San Marino - 4:0

    4-cü qrup

    20:00. Estoniya - Lüksemburq - 1:0

    20:00. İslandiya - Bolqarıstan - 3:0.

    UEFA Millətlər Liqası UEFA (Avropa Futbol Assosiasiyalarının İttifaqı) Futbol üzrə İspaniya millisi Futbol üzrə İngiltərə millisi
    Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила Чехию
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