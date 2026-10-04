Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    • 04 октября, 2026
    • 00:01
    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного удара ВС Армении по городу Гянджа в ходе Второй Карабахской войны.

    Как напоминает Report, 4 октября 2020 года примерно в 10 часов утра в результате ракетного обстрела со стороны Армении были повреждены частные жилые дома и двухэтажное здание во втором городе Азербайджана.

    Это был первый ракетный обстрел со стороны ВС Армении по территории, расположенной вдали от зоны боевых действий. В результате обстрела Гянджи погиб мирный житель Алиев Тунар Гошгар оглу, еще 32 гражданских лица получили ранения. Были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и исторические здания.

    Отметим, что в ходе Отечественной войны осенью 2020 года армянские вооруженные силы пять раз осуществляли артиллерийские и ракетные удары по Гяндже - 4, 5, 8, 11 и 17 октября. В результате обстрелов 26 человек погибли, 175 получили ранения, а гражданская инфраструктура и транспортные средства были серьезно повреждены.

    Ильхам Алиев Ракетные удары по Гяндже
    Ermənilərin Gəncədə törətdiyi ilk terrordan 6 il ötür
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:45

    Лига наций УЕФА: Англия разгромила Хорватию, Испания победила Чехию

    Футбол
    00:23

    NASA перенесло отстыковку Crew Dragon от МКС на 7 октября

    Другие страны
    00:01

    Минуло шесть лет со дня первого ракетного обстрела армянами мирной Гянджи

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло шесть лет со дня освобождения Джебраила от армянской оккупации

    Внутренняя политика
    23:45

    В Латвии явка на парламентских выборах оказалась самой низкой за всю историю страны - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:28
    Видео

    Посольство Азербайджана приняло участие в праздновании Дня германского единства

    Внешняя политика
    23:16

    В Узбекистане два министерства объединили в Министерство образования и науки

    В регионе
    23:03

    Ираклий Кобахидзе: Грузия выполнила около 90 % обязательств перед ЕС

    В регионе
    22:51

    Арарат Мирзоян завтра посетит с визитом Иран

    В регионе
    Лента новостей