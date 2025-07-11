Би Джей Карреон: Лачын - символ надежды и будущего

Би Джей Карреон: Лачын является символом надежды и будущего

Лачын - символ надежды и будущего.

Об этом корреспонденту Report в Лачыне заявил путешественник из Филиппин Би Джей Карреон.

"Лачын - очень красивый город. Если не знать его истории, невозможно представить, что он пережил войну и оккупацию", - сказал он.

Путешественник выразил надежду, что город и дальше будет развиваться и станет популярным туристическим направлением.

"Я впервые в Азербайджане и наслаждаюсь каждой минутой пребывания здесь. Люди здесь очень доброжелательные. Я считаю, что настоящее сокровище Азербайджана - это его народ", - добавил он.