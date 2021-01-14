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Полиция задержала агитаторов наркотиков в Instagram

Полиция задержала агитаторов наркотиков в Instagram Создали свою страницу в Instagram и занимались пропагандой наркотиков
Происшествия
14 января 2021 г. 15:07
Полиция задержала агитаторов наркотиков в Instagram
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Задержаны 2 человека, создавшие в социальных сетях аккаунты и распространяющие видео, в котором пропагандировали употребление наркотиков.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками задержали Айшан Атакишиеву и ее знакомого Кямрана Джафарли, которые создали свою страницу в социальной сети Instagram и занимались пропагандой наркотиков.

Эти лица в своих показаниях признали, что агитировали употребление наркотиков в социальных сетях, и выразили сожаление по поводу содеянного.

На видео, опубликованном этими людьми, говорится, что К.Джафарли якобы является сотрудником Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел, что не соответствует действительности.

В отношении задержанных А.Атакишиевой и К.Джафарли составлен протокол по соответствующей статье Кодекса об административных проступках и передан в суд для принятия решения.

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Версия на азербайджанском языке “İnstagram”da narkotik qəbulunu təbliğ edən şəxslər saxlanılıblar

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