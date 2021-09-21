О нас
Report Georgia
Аудио новости

Экс-глава "Азерхалча" обвиняется в хищении 22 млн манатов

Экс-глава "Азерхалча" обвиняется в хищении 22 млн манатов Бывший председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов обвиняется в хищении денежных средств на сумму 21 млн 673 тыс. манатов.
Происшествия
21 сентября 2021 г. 10:40
Экс-глава Азерхалча обвиняется в хищении 22 млн манатов

Бывший председатель правления ОАО "Азерхалча" Видади Мурадов обвиняется в хищении денежных средств на сумму 21 млн 673 тыс. манатов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Было отмечено, что в результате расследования, проведенного на основе материалов, поступивших в связи с незаконными действиями Мурадова, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершено расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

Так, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что ООО "Азер-Ильма", учредителем и фактическим руководителем которого являлся Видади Мурадов во время работы на указанной должности, сдавала административное здание, расположенное на территории города Баку, в аренду ОАО "Азерхалча" по стоимости, превышающей рыночные цены; денежные средства, принадлежащие ОАО "Азерхалча", были переведены на банковские счета отдельных юридических лиц, путем заключения формального договора с целью их дальнейшего обналичивания. Кроме того, были установлены факты по необоснованному завышению объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, строительство которых осуществлялось на территории страны; осуществлению более дешевых и некачественных работ и совершению других незаконных методов хищения путем присвоения и растраты вверенных Мурадову денежных средств на общую сумму 21 млн 673 тыс. манатов. Также выявлены подозрения в умышленном уклонении от уплаты налогов в государственный бюджет в особо крупном размере на общую сумму 640 тыс. манатов.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям 179.4, 213.3, 308.2 и 313 УК АР, по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству по решению суда был обеспечен арест жилых и нежилых помещений на общую сумму 30 млн 587 тыс. манатов, а также акций и активов ООО "Азер-Ильма" на имена обвиняемого В. Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Former head of Azerbaijani carpet company misappropriates over $12.7 million
Версия на азербайджанском языке "Azərxalça”nın sabiq rəhbəri 22 milyon manata yaxın pulu mənimsəməkdə təqsirləndirilir

Самое важное

Экс-глава Азерхалча обвиняется в хищении 22 млн манатов
Экс-глава "Азерхалча" обвиняется в хищении 22 млн манатов
21 сентября 2021 г. 10:40
Завершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
ФотоЗавершились учения спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана
21 сентября 2021 г. 09:54
Завтра в Азербайджане открываются школы
Завтра в Азербайджане открываются школы
21 сентября 2021 г. 07:46
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с победой правящей партии на выборах
20 сентября 2021 г. 18:04
Утвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
ФотоУтвержден проект реставрации Дома-музея Узеира Гаджибейли в Шуше 
20 сентября 2021 г. 10:08
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi