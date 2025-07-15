В Екатеринбурге задержали сына главы азербайджанской диаспоры Урала Мутвалы Шыхлински.
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Во время задержания 1 июля его отца — Шахина Шыхлински — он якобы сбил на "Гелендваген" одного из бойцов спецназа.
Сейчас Мутвалы находится на допросе в Следственном комитете. Информацию о задержании Мутвалы Шыхлински также подтвердил глава ФПБК Виталий Бородин.
Напомним, что во время задержания Ш. Шыхлински люди в масках перекрыли дорогу автомобилю, в котором находились он и его сын. На кадрах, распространившихся позднее, можно было увидеть, что находящийся за рулем "Гелендвагена" Мутвалы начал сдавать назад, в это время один из перекрывших дорогу попытался открыть правую дверь автомобиля, после чего дверь задела его и он упал.