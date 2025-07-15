Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России

Парламент Украины утвердил создание совместного с Советом Европы спецтрибунала против России

Верховная Рада Украины утвердила документ о создании совместного с Советом Европы специального трибунала против военной агрессии России.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, документ на сегодняшнем заседании парламенту представил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Он подчеркнул, что этим документом международное уголовное право возвращается в Украину.

"Это историческое событие", — заявил Сибига. Он отметил, что при формировании трибунала был учтен опыт Нюрнбергского и Токийского трибуналов, а также трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного суда.

"Ответственность за преступления российской армии в Украине должна быть неизбежной - от военно-политического руководства, вошедшего с оружием на территорию Украины, до каждого солдата. От преступления агрессии до всех производных зверств, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида - все это будет рассматриваться в этом Трибунале", - сказал Сибига.