В Баку неизвестный ранил ножом двух соседей

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе г.Баку неизвестный ранил ножом двух соседей. Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции (РУП), инцидент произошел в поселке Бюльбюль данного района. Пострадавшие, житель поселка Мусаев Ульви Алимирза оглы (1988 г.р.) и его сосед Гейдаров Заур Бахтияр оглы (1986 г.р.), с колото-резаными ранами грудной клетки были доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

В настоящее время сотрудниками полицейского отделения №31 Сураханского РУП ведутся поиски лица, совершившего нападение на двух соседей.