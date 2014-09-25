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    В Баку неизвестный ранил ножом двух соседей

    Оба потерпевших доставлены в больницу

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе г.Баку неизвестный ранил ножом двух соседей. Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции (РУП), инцидент произошел в поселке Бюльбюль данного района. Пострадавшие, житель поселка Мусаев Ульви Алимирза оглы (1988 г.р.) и его сосед Гейдаров Заур Бахтияр оглы (1986 г.р.), с колото-резаными ранами грудной клетки были доставлены в городскую клиническую больницу № 3.

    В настоящее время сотрудниками полицейского отделения №31 Сураханского РУП ведутся поиски лица, совершившего нападение на двух соседей.

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