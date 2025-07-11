Дания выделит $7 млн на укрепление ВС Молдовы

Дания и Молдова заключили договор о военном сотрудничестве, направленное на укрепление молдавских вооруженных сил.

Дания и Молдова заключили договор о военном сотрудничестве, направленное на укрепление молдавских вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на IPN, об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунн Поульсен в ходе пресс-конференции в Кишиневе.

В рамках этого соглашения правительство королевства выделит $7 млн сроком на четыре года. Сообщается, что средства направят на военную подготовку, а также на борьбу с кибератаками.

По словам Поульсена, с 1 ноября в Молдове приступит к работе датский военный атташе. Министр отметил, что Дания также изучает возможности оказания поддержки Украине в сотрудничестве с Молдовой, в которой особый акцент будет ставиться, в частности, на укрепление устойчивости Молдовы и ее оборонного сектора.