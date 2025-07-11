Следователи провели обыски в мэрии Махачкалы

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития.

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития.

Как передает Report, об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

11 июля были проведены обыски в администрации столицы Дагестана, а также в двух городских управлениях — по делам ГО и ЧС Махачкалы и по жилищным вопросам. Следователи изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

Общежитие №2 было признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара был полностью разрушен и непригоден для проживания. Следствие установило, что чиновники мэрии не предоставили жилье проживающим в общежитии и не оказали материальную помощь. Потерпевшими были признаны 33 жильца общежития.