Следователи провели обыски в мэрии Махачкалы

Возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития.
Как передает Report, об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).
11 июля были проведены обыски в администрации столицы Дагестана, а также в двух городских управлениях — по делам ГО и ЧС Махачкалы и по жилищным вопросам. Следователи изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.
Общежитие №2 было признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара был полностью разрушен и непригоден для проживания. Следствие установило, что чиновники мэрии не предоставили жилье проживающим в общежитии и не оказали материальную помощь. Потерпевшими были признаны 33 жильца общежития.