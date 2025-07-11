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Мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии Магдалены Гроно будет продлен

Мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии Магдалены Гроно будет продлен Мандат специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и Грузии Магдалены Гроно будет продлен еще на два года.
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 18:28
Мандат спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и Грузии Магдалены Гроно будет продлен

Мандат специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу и Грузии Магдалены Гроно будет продлен еще на два года.

Об этом заявил европейскому бюро Report высокопоставленный представитель ЕС на брифинге перед заседанием Совета министров иностранных дел Евросоюза, которое состоится на следующей неделе.

"Магдалена Гроно наладила хорошие контакты во всех трех странах региона. На встрече министров председатель Совета предложит продлить ее деятельность на этом посту на последующие два года", - отметил представитель ЕС.

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