На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год

Повестка сегодняшнего заседания Экономического совета была посвящена структуре поступлений, формирующих государственный бюджет и сводный бюджет на 2026 год и среднесрочный период.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.
На заседании под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева.
Участники также обменялись мнениями по основным направлениям политики доходов и другим текущим вопросам.