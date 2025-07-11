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На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год

На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год Повестка сегодняшнего заседания Экономического совета была посвящена структуре поступлений, формирующих государственный бюджет и сводный бюджет на 2026 год и среднесрочный период.
Внутренняя политика
11 июля 2025 г. 18:41
На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год

Повестка сегодняшнего заседания Экономического совета была посвящена структуре поступлений, формирующих государственный бюджет и сводный бюджет на 2026 год и среднесрочный период.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров.

На заседании под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева.

Участники также обменялись мнениями по основным направлениям политики доходов и другим текущим вопросам.

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