На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год

На заседании Экономического совета обсудили госбюджет на следующий год

Повестка сегодняшнего заседания Экономического совета была посвящена структуре поступлений, формирующих государственный бюджет и сводный бюджет на 2026 год и среднесрочный период.

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Повестка сегодняшнего заседания Экономического совета была посвящена структуре поступлений, формирующих государственный бюджет и сводный бюджет на 2026 год и среднесрочный период. Как сообщает Report, информацию об этом распространил Кабинет министров. На заседании под руководством председателя Совета, премьер-министра Али Асадова были заслушаны доклады министра финансов Сахиля Бабаева, министра экономики Микаила Джаббарова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. Участники также обменялись мнениями по основным направлениям политики доходов и другим текущим вопросам. Подпишитесь на наш Telegram канал