О нас

Полиция напомнила водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдать правила

Полиция напомнила водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдать правила Полиция усилила контроль и профилактические меры в отношении водителей двухколесного транспорта с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Происшествия
11 июля 2025 г. 18:31
Полиция напомнила водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдать правила

Полиция усилила контроль и профилактические меры в отношении водителей двухколесного транспорта с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.

Правоохранители выявляют нарушителей скоростного режима и тех, кто совершает опасные маневры. С водителями проводят разъяснительные беседы, им объясняют требования законодательства и указывают на риски, создаваемые нарушениями для других участников дорожного движения.

В полиции напомнили, что ответственное поведение каждого водителя способствует общей безопасности на дорогах и призвали строго соблюдать правила и проявлять взаимное уважение на дороге.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоPolis ikitəkərli nəqliyyat sürücülərinə xəbərdarlıq edib

Другие новости из категории

В Баку расследуют смерть жены гази, выпавшей с восьмого этажа
В Баку расследуют смерть жены гази, выпавшей с восьмого этажа
11 июля 2025 г. 18:14
В июне 367 вызовов скорой помощи в Баку были связаны с ДТП
В июне 367 вызовов скорой помощи в Баку были связаны с ДТП
11 июля 2025 г. 17:05
В Азербайджане за январь-май зарегистрировано 19 873 брака
В Азербайджане за январь-май зарегистрировано 19 873 брака
11 июля 2025 г. 15:46
Жительница Ходжалы: Армяне взяли меня в заложники с четырьмя маленькими детьми
Жительница Ходжалы: Армяне взяли меня в заложники с четырьмя маленькими детьми
11 июля 2025 г. 14:53
Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана
Инам Керимов: Имеется большой потенциал для укрепления сотрудничества с судебными органами Пакистана
11 июля 2025 г. 14:30
В Кюрдамире прорвало водопровод, без воды остались 21 тыс. человек
В Кюрдамире прорвало водопровод, без воды остались 21 тыс. человек
11 июля 2025 г. 13:42
Проводится судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях
Проводится судебное заседание по уголовному делу армян, обвиняемых в военных преступлениях
11 июля 2025 г. 12:13
На Абшероне обнаружены гранаты, взрывчатка и большое количество боеприпасов
На Абшероне обнаружены гранаты, взрывчатка и большое количество боеприпасов
11 июля 2025 г. 10:51
В Агдаме найдены останки предположительно человеческого скелета
В Агдаме найдены останки предположительно человеческого скелета
11 июля 2025 г. 10:28
В Ширване задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков
В Ширване задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков
11 июля 2025 г. 10:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi