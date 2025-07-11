Полиция напомнила водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдать правила

Полиция усилила контроль и профилактические меры в отношении водителей двухколесного транспорта с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел.
Правоохранители выявляют нарушителей скоростного режима и тех, кто совершает опасные маневры. С водителями проводят разъяснительные беседы, им объясняют требования законодательства и указывают на риски, создаваемые нарушениями для других участников дорожного движения.
В полиции напомнили, что ответственное поведение каждого водителя способствует общей безопасности на дорогах и призвали строго соблюдать правила и проявлять взаимное уважение на дороге.