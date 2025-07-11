Азербайджан обсудил расширение поставок газа в Грузию

Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией по поставкам природного газа.

Обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией по поставкам природного газа.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"На встрече с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривашвили мы обсудили наше стратегическое энергетическое партнерство, включая вопросы поставок газа, зеленого энергетического коридора, экспорт и транзит электроэнергии, а также перспективы расширения сотрудничества в этих направлениях. За первые 5 месяцев этого года в Грузию было поставлено 1,6 млрд кубометров газа. Наши совместные энергетические инициативы вносят важный вклад в энергетическую безопасность региона", - отметил он.

Как сообщили в Министерстве энергетики, в ходе встречи было отмечено, что между Азербайджаном и Грузией существуют братские, партнерские и прочные отношения во всех сферах.

Отмечалось, что сотрудничество в нефтегазовой сфере уже приносит реальные результаты: за первые 5 месяцев этого года в Грузию было поставлено 1,6 млрд кубометров газа.

Также обсуждались вопросы реализации совместных проектов с Грузией по поставкам энергии в европейские страны через подводный кабель по Чёрному морю и сухопутные линии - в рамках зеленого энергетического коридора и интерконнектора. Особенно подчеркивалось стратегическое значение проекта коридора зеленой энергии "Каспий-Черное море-Европа" для обеих стран, а также его важность как нового этапа углубления сотрудничества.

Азербайджан был приглашен принять участие в Форуме Шелкового пути, который состоится в Грузии 23 октября 2025 года.