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Для прибывших в Азербайджан украинских детей организован тур по Баку

Для прибывших в Азербайджан украинских детей организован тур по Баку В рамках программы реабилитации 30 украинских детей, находящиеся в Азербайджане при организации Агентства социальных услуг, совершили экскурсию по Баку.
Социальная защита
11 июля 2025 г. 19:00
Для прибывших в Азербайджан украинских детей организован тур по Баку

В рамках программы реабилитации 30 украинских детей, находящиеся в Азербайджане при организации Агентства социальных услуг, совершили экскурсию по Баку.

Как сообщает Report, юные гости посетили Ичеришехер, Девичью башню, дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и природный памятник Янардаг, где познакомились с историей и культурой Азербайджана.

В последующие дни для детей запланированы групповые терапевтические занятия, медитация, йога, тренинги по психосоциальной адаптации, мастер-классы и знакомство с национальной кухней.

Кроме того, предусмотрены поездки в Шеки и Габалу для знакомства с историческими и природными достопримечательностями этих регионов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycana gətirilən ukraynalı uşaqlar üçün Bakı turu təşkil edilib

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