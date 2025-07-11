Для прибывших в Азербайджан украинских детей организован тур по Баку

В рамках программы реабилитации 30 украинских детей, находящиеся в Азербайджане при организации Агентства социальных услуг, совершили экскурсию по Баку.

В рамках программы реабилитации 30 украинских детей, находящиеся в Азербайджане при организации Агентства социальных услуг, совершили экскурсию по Баку.

Как сообщает Report, юные гости посетили Ичеришехер, Девичью башню, дворцовый комплекс Ширваншахов, Приморский бульвар, храм Атешгях и природный памятник Янардаг, где познакомились с историей и культурой Азербайджана.

В последующие дни для детей запланированы групповые терапевтические занятия, медитация, йога, тренинги по психосоциальной адаптации, мастер-классы и знакомство с национальной кухней.

Кроме того, предусмотрены поездки в Шеки и Габалу для знакомства с историческими и природными достопримечательностями этих регионов.