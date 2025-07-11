В Баку расследуют смерть жены гази, выпавшей с восьмого этажа

По факту гибели Кенуль Ибрагимли (2005 г.р.), выпавшей 30 июня с восьмого этажа жилого дома в поселке Ходжасан Бинагадинского района, возбуждено уголовное дело.

По факту гибели Кенуль Ибрагимли (2005 г.р.), выпавшей 30 июня с восьмого этажа жилого дома в поселке Ходжасан Бинагадинского района, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Report в пресс-службе Генеральной прокуратуры, расследование проводит Бинагадинская районная прокуратура по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства).

Обстоятельства и причины трагедии будут всесторонне и объективно изучены, по итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.

Отмечается, что несколько месяцев назад Кенуль Ибрагимли вышла замуж за ветерана Второй Карабахской войны. Родители девушки утверждают, что их дочь не покончила с собой, а была умышленно сброшена с балкона мужем, что и стало причиной ее гибели.