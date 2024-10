Паола Северино: Выпускники итало-азербайджанского университета смогут получать двойные дипломы

Получат ли студенты, окончившие Итало-Азербайджанский университет двойные дипломы?

Президент юридической школы Luiss в Италии, Паола Северино, являющаяся одной из пяти основателей итало-азербайджанского университета, в интервью Report рассказала о планах, связанных с этим учебным заведением, и реализуемых совместных программах. Она уточнила, какие дипломы получат выпускники, как будут вестись преподавание, а также о вопросах сотрудничества между высшими учебными заведениями двух стран.

- Получат ли студенты, окончившие совместный университет Италии и Азербайджана, двойные дипломы?

- Академическая программа, в настоящее время реализуемая в рамках инициативы, - Global Management and Politics (GMaP) – Made in Azerbaijan. Это программа двойного диплома для студентов Университета ADA, разработанная совместно c университетом Luiss. Выпускники получат диплом как от Luiss, так и от Университета ADA. Цель - подготовить профессионалов, которые могут эффективно ориентироваться в сложных глобальных вопросах как в правительственных, так и в неправительственных организациях, и дать студентам прочную основу в области социальных наук.

GMaP – Made in Azerbaijan также включает некоторые модули модели Made in Italy с целью интеграции опыта итальянских специалистов.

Обучение в GMAP Made in Azerbaijan началось в 2023-2024 учебном году, они закончат обучение летом 2025 года. Церемония вручения дипломов будет организована в Luiss. Luiss является первым из 5 итальянских университетов - партнеров, участвующих в инициативе итало-азербайджанского университета, который предоставляет двойной диплом.

- Будут ли входить в преподавательский состав совместного вуза профессора из Италии?

- В соответствии со структурой программы Double Degree GMaP - Made in Azerbaijan, первый учебный год проходит в Баку, где профессора Luiss в настоящее время ведут 8 курсов в кампусе АDA. С течением времени количество курсов, проводимых итальянскими профессорами может меняться в зависимости от потребностей и требований ADA.

В рамках текущей программы GMaP Made in Azerbaijan профессора Luiss также оказывают поддержку коллегам ADA в разработке модуля Made in Azerbaijan, который будет предложен ADA во втором семестре учебного года 2024-2025.

- Смогут ли студенты итало-азербайджанского университета также пройти курс в университете Luiss в Италии?

- Да, студенты, зачисленные на программу двойного диплома по глобальному менеджменту и политике, должны пройти обучение в университете Luiss после первого учебного года в Баку. Летом 2024 года первая группа студентов успешно завершила 3-недельный летний модуль по теме Made in Italy и "Европейско-средиземноморские тенденции" в университете Luiss в Риме. В этом учебном процессе использовались теоретические и практические подходы, сочетая занятия и специализированные лекции с посещением компаний и дебатами, что позволило создать прочную связь между академическим и практическим миром. Студенты получили возможность глубоко проанализировать несколько отраслей и их бизнес-модели, а также выслушать представителей различных секторов.

После летнего модуля во время осеннего семестра второго курса студенты должны посетить 3 курса в кампусе Luiss по политологии. Первая группа студентов сейчас находится в Luiss и будет посещать курсы в течение примерно 6 недель.

- В каких областях сотрудничает университет АDА и Luiss?

- В рамках сотрудничества с итало-азербайджанским университетом Luiss предоставляет экспертные знания в области социальных наук, уделяя особое внимание таким областям, как глобальный менеджмент, политология и Made in Italy. Цель состоит в том, чтобы совместно с ADA разработать инновационную междисциплинарную программу, которая, опираясь на ноу-хау и передовой опыт Made in Italy, научит студентов создавать, управлять и продвигать знак качества Made in Azerbaijan.

Академическое сотрудничество между Luiss и ADA будет распространяться от магистерских степеней до докторских программ и исследовательских методологий, чтобы создать связь между академическими и научными кругами в долгосрочной перспективе. Помимо академических программ, сотрудничество распространяется на обучение преподавателей и мобильность академических консультантов и административных сотрудников с целью гармонизации видения и методологии обучения между двумя академическими институтами.

В настоящее время ведутся переговоры о создании программы студенческой мобильности в области права. Эта инициатива предоставит студентам возможность познакомиться с различными правовыми системами, принять участие в международных проектах и развить навыки, которые пользуются большим спросом на мировом рынке труда. Кроме того, я обсудила с проректором Университета ADA Элькином Нурмамедовым возможные другие сферы сотрудничества, включая правила управления, организационные модели и предотвращение недобросовестного управления.