Президент РФ: Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

Президент РФ: Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

Президент РФ Владимир Путин отметил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом была бы полезной. Однако, по его словам, прежде чем встречаться, нужно провести подготовительную работу.

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