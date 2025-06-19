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Президент РФ: Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

Президент РФ: Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена Президент РФ Владимир Путин отметил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом была бы полезной. Однако, по его словам, прежде чем встречаться, нужно провести подготовительную работу.
В регионе
19 июня 2025 г. 03:07
Президент РФ: Встреча с Трампом была бы полезной, но она должна быть подготовлена

Президент РФ Владимир Путин отметил, что встреча с американским лидером Дональдом Трампом была бы полезной. Однако, по его словам, прежде чем встречаться, нужно провести подготовительную работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

"По поводу возможной встречи с господином Трампом, ну, она была бы, безусловно, в высшей степени полезной. Но, я согласен с президентом Соединенных Штатов, она, конечно, должна быть подготовлена и закончиться какими-то позитивными результатами", - сказал глава российского государства.

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