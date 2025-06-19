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Яд амазонского скорпиона станет основой нового препарата от рака груди

Яд амазонского скорпиона станет основой нового препарата от рака груди Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, обладающую противоопухолевой активностью в отношении клеток рака груди.
Здоровье
19 июня 2025 г. 02:59
Яд амазонского скорпиона станет основой нового препарата от рака груди

Ученые из Университета Сан-Паулу в Бразилии обнаружили в яде амазонского скорпиона Brotheas amazonicus молекулу, обладающую противоопухолевой активностью в отношении клеток рака груди.

Как передает Report, об этом сообщает São Paulo Research Foundation (SPRF).

Как рассказала координатор проекта, профессор Элиане Кандиани Арантес, идентифицированный пептид оказывает действие, сравнимое с широко применяемым химиопрепаратом паклитакселом. Молекула вызывает гибель раковых клеток, преимущественно за счет некроза — механизма, аналогичного воздействию соединений из яда других видов скорпионов.

Учёные ранее уже разработали биоклеящий материал — фибриновый герметик, сочетающий серинпротеиназу из змеиного яда и фибриноген из крови домашних животных. Герметик применяется для заживления костных и нервных повреждений и в настоящее время проходит третью фазу клинических испытаний.

В продолжение работы команда клонировала новый фермент — серинпротеазу colinein-1 — и изучает возможность его получения с помощью гетерологичной экспрессии в дрожжах Pichia pastoris. По тому же принципу планируется экспрессировать сосудистый фактор роста CdtVEGF из гремучей змеи Crotalus durissus terrificus, чтобы улучшить эффективность герметика и расширить его промышленное производство.

Кроме того, исследователи выявили в яде скорпионов две нейротоксические молекулы с подавляющим иммунитет действием, а также пептид BamazScplp1 из Brotheas amazonicus, обладающий противоопухолевым потенциалом.

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