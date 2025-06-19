"Реал" сыграл вничью с "Аль-Хилялем" на клубном чемпионате мира, не забив пенальти

Испанский "Реал" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Испанский "Реал" и "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии сыграли вничью со счетом 1:1 в матче первого тура группового этапа клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Майами.

В составе "Реала" мяч забил Гонсало Гарсия (34-я минута). У "Аль-Хиляля" отличился Рубен Невеш (41, с пенальти). На второй компенсированной минуте вратарь "Аль-Хиляля" Яссин Боно отразил пенальти в исполнении Федерико Вальверде.

"Реал" провел первый матч под руководством Хаби Алонсо. В составе испанской команды дебютировали защитники Трент Александер-Арнольд и Дин Хёйсен. Итальянец Симоне Индзаги провел первую встречу в качестве главного тренера "Аль-Хиляля". Он покинул итальянский "Интер" после поражения от французского "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов (0:5).

"Реал" и "Аль-Хиляль" выступают в группе Н вместе с австрийским "Зальцбургом" и мексиканской "Пачукой", которые проведут свой матч первого тура в четверг. В следующей встрече "Реал" сыграет с "Пачукой", "Аль Хиляль" - с "Зальцбургом".